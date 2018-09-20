Южная Корея рассмотрит возможность визита Ким Чен Ына на вулкан Халласан

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

СЕУЛ, 20 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Администрация президента Южной кореи Мун Чжэ Ина рассмотрит идею поездки лидера КНДР Ким Чен Ына на вулкан Халласан на южном корейском острове Чуджудо во время его ожидаемого визита в Сеул, сообщил на пресс-конференции в Сеуле старший президентский секретарь по связям с общественностью Юн Ён Чхан.

"Это хорошая идея", — сказал Юн Ён Чхан относительно возможности поездки Ким Чен Ына на Халласан после того, как южнокорейский президент в четверг отправился на священную для корейцев гору Пэктусан на границе КНДР и Китая.

"У нас еще много времени, много предстоит подготовить на следующий саммит, но идея хорошая, мы ее учтем", — сказал представитель президентской администрации, отвечая на вопрос РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын принял приглашение Мун Чжэ Ина посетить в ближайшее время Сеул, и вызывает интерес вопрос о том, не отправятся ли потом лидеры двух корейских государств на вулкан Халласан на острове Чеджудо — самом южном в Корее.

В прошлом общественные организации Южной Кореи и КНДР устраивали символические марши мира от Халласана и Пэктусана до разделяющей страну демилитаризованной зоны в знак стремления к национальному воссоединению.

На апрельской встрече лидеров в этой зоне лидеры двух корейских государств посадили сосну, засыпав ее корни землей, привезенной специально с горы Пэктусан и с южнокорейского острова Чеджудо.