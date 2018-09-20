МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика готова к дискуссиям с руководством Грузии, если меморандум о неприменении силы будет подписан, а Тбилиси признает независимость Южной Осетии.

"Еще раз могу подчеркнуть, что РЮО (Республика Южная Осетия – ред.) готова к дискуссиям с политическим руководством Грузии — при условии, что они подпишут меморандум о неприменении силы и, конечно, признают Республику Южная Осетия", — сказал Бибилов в интервью газете "Известия".

Он также уточнил, что Южная Осетия всегда была готова к диалогу, но обязательным условием для этого было подписание меморандума о неприменении силы, "который Грузия так и не подписала и, судя по всему, не собирается подписывать".

"Понятно, что на них идет давление со стороны Соединенных Штатов Америки, и это уже не скрывается. Это очевидно, об этом говорит ход дискуссий в Женеве", — добавил Бибилов.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Президентом Грузии на тот момент был Михаил Саакашвили. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.