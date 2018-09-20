"Мрачная картина": National Interest сообщил о серьезных проблемах ВВС США

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Американские ВВС не соответствуют требованиям возможных конфликтов будущего ввиду перегруженности задачами, технических проблем и дефицита подготовленного персонала, об этом со ссылкой на анализы исследовательского центра RAND и Счетной палаты США сообщает портал The National Interest.
Аналитики, опираясь на данные о предыдущих операциях американских ВВС, оценили их возможности в восьми различных задачах, включая завоевание превосходства в воздухе, нанесение авиаударов и транспортные перевозки.
Согласно расчетам RAND, практически ни в одном из сценариев американская авиация не смогла достичь 100-процентного успеха, отмечает The National Interest. Так, в случае длительного регионального конфликта процент удачных воздушных атак и авиаударов составит всего 62% и 65% соответственно, пишет журнал.
Причинами таких неутешительных результатов, по мнению аналитиков, являются серьезные проблемы в техническом обслуживании самолетов, а также дефицит подготовленных кадров, заключил журнал.
Ранее The National Interest составил список худших реактивных истребителей за всю историю существования американских ВВС.