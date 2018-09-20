Президент Южной Кореи отправился на священную гору Пэктусан в КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

СЕУЛ, 20 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся в визитом в КНДР, отбыл на рассвете в четверг из Пхеньяна на священную для всех корейцев гору Пэктусан на границе с Китаем, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра межкорейского саммита в Сеуле.

Согласно продемонстрированной в пресс-центре видеозаписи отбытия президента, по дороге из Пхеньяна в аэропорт, несмотря на дождливую погоду, толпы местных жителей провожали колонну автомобилей Мун Чжэ Ина, размахивая букетами искусственных цветов и непрерывно скандируя: "Чогук тхониль! Объединение родины!".

На самолете, направленном из Сеула, Мун Чжэ Ин прибывает на аэродром в районе Самджиён у подножия вулкана Пэктусан и на автомобиле поднимается на вершину потухшего кратера, внутри которого образовано огромное озеро. Если позволит погода, президент Южной Кореи по канатной дороге спустится к озеру. Предполагается, что после поездки в на Пэктусан, в которой его будет сопровождать лидер КНДР Ким Чен Ын, Мун Чжэ Ин вылетит в Сеул, завершая визит в КНДР.

Как сообщают южнокорейские СМИ, предложение посетить Пэктусан сделал Ким Чен Ын, и Мун Чжэ Ин его принял.

Во время первой встречи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина 27 апреля в демилитаризованной зоне между Севером и Югом, президент Южной Кореи сказал, что хотел бы побывать на Пэктусане, и лидер КНДР решил выполнить это пожелание.

Название Пэктусан буквально означает "Белоголовая гора" из-за снега, который покрывает большую часть года вершину кратера вулкана. У корейцев с Пэктусаном связаны древние легенды о происхождении их нации, и каждый мечтает там побывать. Многие южные корейцы отправляются на Пэктусан со стороны Китая, поскольку не имеют возможности свободно посещать северную часть полуострова из-за конфронтации между КНДР и Южной Кореей, вызванной национальным расколом после Второй мировой войны. Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын на нынешнем саммите в Пхеньяне подписали совместное заявление, в котором они обещали приложить усилия для избавления Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны.

Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын принял приглашение Мун Чжэ Ина посетить в ближайшее время Сеул, и вызывает интерес вопрос о том, не отправятся ли потом лидеры двух корейских государств на вулкан Халласан на острове Чеджудо — самом южном в Корее.

В прошлом общественные организации Южной Кореи и КНДР устраивали символические марши мира от Халласана и Пэктусана до разделяющей страну демилитаризованной зоны в знак стремления к национальному воссоединению.

На апрельской встрече лидеров в этой зоне лидеры двух корейских государств посадили сосну, засыпав ее корни землей, привезенной специально с горы Пэктусан и с южнокорейского острова Чеджудо.