Приговор экс-советнику Трампа по нацбезопасности Флинну вынесут 18 декабря

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Приговор экс-советнику Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну будет вынесен 18 декабря, говорится в документах суда.

Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и согласился сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером.

Флинн, генерал в отставке и бывший глава военной разведки США, проработал на высокой должности советника по нацбезопасности около трех недель в январе-феврале 2017 года. Он ушел в отставку после того, как его обвинили в обсуждении санкций с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. Обвинения строились на утекших в прессу материалах прослушивания телефона Кисляка. Флинн представил различные версии того разговора, что позволило агентам ФБР обвинить его во лжи.

Минюст США не высказывал предположений, чтобы возможное обсуждение санкций между Флинном и Кисляком было незаконным, однако дело было раздуто в СМИ, подозревающих президента Трампа в "сговоре" с Москвой. При этом и Кремль, и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Трампом и Россией.