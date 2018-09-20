Трамп посетил штаты, пострадавшие от урагана "Флоренс"

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетил штаты Северная и Южная Каролина, пострадавшие от урагана "Флоренс", сообщил Белый дом.

Трамп провел совещание по ликвидации последствий стихии на базе морской пехоты США в Черри-Пойнт в Северной Каролине с участием руководства штата, министров кабинета, спасателей и военных. Он также посетил пострадавший от урагана город Нью-Берн в Северной Каролине. Затем Трамп посетил Южную Каролину, где провел совещание в центре по чрезвычайным ситуациям округа Хорри с губернатором Южной Каролины.

"Вам предстоит процесс восстановления, мы вас поддерживаем с самого первого дня. Вашингтон с вами, Трамп с вами", — заверил американский президент собравшихся.

По последним данным, в результате проливных дождей и последовавших наводнений в течение последней недели погибли до 37 человек.