Глава СБУ открыл мурал с изображением бойца ФСБ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины украсила здание своей академии муралом с изображением украинского казака и бойца спецназа ФСБ, внимание на это обратил в Facebook украинский пользователь Денис Гороховский.
Как отметил Гороховский, на изображении кампанию украинскому казаку составил боец одного из спецподразделений ФСБ России, реконструированный российско-белорусской страйкбольной командой.
"В общем, очередная перемога превратилась в зраду", — заметил автор поста.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины проиллюстрировало новость про Львовский бронетанковый завод российскими танками Т-90.