Глава СБУ открыл мурал с изображением бойца ФСБ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины украсила здание своей академии муралом с изображением украинского казака и бойца спецназа ФСБ, внимание на это обратил в Facebook украинский пользователь Денис Гороховский.

По словам автора поста, мурал под названием "На страже безопасности Украины" был торжественно открыт председателем СБУ Василием Грицаком во время праздничных мероприятий в честь 27-й годовщины независимости страны.

Как отметил Гороховский, на изображении кампанию украинскому казаку составил боец одного из спецподразделений ФСБ России, реконструированный российско-белорусской страйкбольной командой.

"В общем, очередная перемога превратилась в зраду", — заметил автор поста.

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