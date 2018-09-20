Пенс поблагодарил премьера Монголии за верблюжьи одеяла

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс поблагодарил премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха на встрече в Вашингтоне за одеяла из верблюжьей шерсти, пожертвованные для пострадавших от урагана "Флоренс", говорится в сообщении Белого дома.

"Вице-президент от лица президента Трампа и американского народа поблагодарил за дар Монголии в виде одеял из верблюжьей шерсти на сумму в 100 тысяч долларов для пострадавших от урагана "Флоренс", — сообщил Белый дом.

Пенс и Хурэлсух обсудили также торговлю и инвестиции, поддержку Монголией миссии НАТО в Афганистане и выполнение официальным Улан-Батором санкций против КНДР, уточнили в Белом доме.

Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу, вызвав проливные дожди и наводнения. Погибли, по последним данным, 37 человек.