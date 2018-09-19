В Афинах из автомата Калашникова расстреляли адвоката

АФИНЫ, 19 сен — РИА Новости. В северном пригороде Афин расстреляна из автомата Калашникова адвокат – все указывает на заказное убийство, сообщает издание "Прото тема".

По его данным, 33-летняя женщина-адвокат была убита в своей машине – спортивном Mercedes в подземном гараже многоэтажного дома в афинском пригороде Кифисья. На месте преступления найдены полтора десятка гильз. Женщину обнаружила ее мать, обеспокоенная тем, что дочь почти сутки не отвечает на телефонные звонки. Адвоката убили во вторник, а тело обнаружили в среду.

На адвоката было совершено покушение в 2011 году. В нее стреляли, когда она ехала в автомобиле. Женщина была на шестом месяце беременности, после покушения она долгое время находилась в реанимации, сообщает издание. Попытку убийства тогда связывали со сведением счетов между криминальными группировками.

В 2009 году адвокат была связана с делами об ограблении, службы безопасности предполагают, что она знала некоторых представителей криминального мира, пишет издание.