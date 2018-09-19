В Евросоюзе нет настроя на ужесточение санкций против России, заявил Чижов

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Общий настрой в Евросоюзе сейчас не в пользу ужесточения санкций против Москвы, заявил РИА Новости в среду постпред России при ЕС Владимир Чижов, комментируя планы участников неформального саммита ЕС в Зальцбурге заслушать доклад премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по "делу Скрипалей".

Премьер Великобритании проинформирует лидеров стран ЕС на неформальном саммите в австрийском Зальцбурге по "делу Скрипалей", сообщил ранее в среду глава Евросовета Дональд Туск.

"Под общей шапкой подготовки к октябрьскому Евросовету у них будет пункт "иные вопросы", и вот там, как информировал общественность Дональд Туск, Тереза Мэй имеет в виду что-то рассказать", – сказал Чижов, отметив, что "слово "санкции" не произносили ни Туск, ни Мэй". "Я думаю, что, при всей искусственности этой истории они должны понимать: настрой в Евросоюзе – не в пользу ужесточения санкций", – сказал российский постпред.

"Полагаю, что та публичная солидарность, которая была выражена странами Евросоюза Великобритании, это уже большой аванс Лондону, по моему убеждению, незаслуженный", – добавил он.

В марте Россия зеркально отреагировала на недружественную акцию Запада, объявившего персонами нон грата десятки российских дипломатов. Поводом послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Лондон выслал 23 российских дипломата. Великобританию поддержали 16 из 28 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония, Черногория и Украина.

Ранее, комментируя призывы Лондона присоединиться к расширению санкций против РФ в связи с "делом Скрипалей", в Брюсселе заявили, что Евросоюз уже применяет серьезный пакет ограничительных мер, а любые новые решения должны единогласно приниматься в рамках компетенции Совета ЕС.

Принятие новых санкций в отношении РФ на неформальном саммите ЕС в Зальцбурге не ожидается, несмотря на запланированное обсуждение ситуации по "делу Скрипалей", сообщили во вторник журналистам источники в структурах ЕС.