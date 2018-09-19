Миссия ОБСЕ обновит пакет мер по контролю за перемирием в Донбассе

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Миссия ОБСЕ обновит пакет мер по контролю за соблюдением перемирия в Донбассе к следующей встрече в Минске, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Следующая встреча контактной группы в Минске запланирована на 2 октября.

По данным МИД ДНР, согласовать дополнительные меры контроля за прекращением огня стороны пытались в среду на заседании подгруппы по безопасности, однако предстатели Киева "традиционно блокировали согласование, поставив, по сути, ультиматум: если хоть одна мера вызывает сомнение, то все меры считаются несогласованными".

"В рамках заседания контактной группы полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова отметила, что необходимы более действенные шаги в этом направлении, потому как мирное население продолжает страдать от нарушения перемирия… В этой связи при поддержке координатора Мартина Сайдика было достигнуто решение о том, что к следующей встрече СММ (специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ обновит проект документа по дополнительным мерам контроля с учетом всех предложений участников переговоров", — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.