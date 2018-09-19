Додон отказался назначить министров, предложенных премьером Молдавии

КИШИНЕВ, 19 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что отказался подписывать указ о назначении новых министров здравоохранения и сельского хозяйства, поскольку сомневается в кандидатах, предложенных премьером Павлом Филипом.

Согласно молдавскому законодательству, президент должен утвердить кандидатуры новых министров.

"Сегодня вечером я написал письмо премьеру, в котором сообщил, что я отказался подписывать указ о назначении новых министров. Я не имею ничего лично против предложенных кандидатов, но думаю, что каждый должен заниматься делом, в котором он разбирается", — сообщил Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Президент Молдавии сообщил, что у Сильвии Раду, которую премьер выдвинул на пост министра здравоохранения, труда и социальной защиты, нет медицинского образования. Он добавил, что собрал информацию и о Николае Чубуке, выдвинутому на пост министра сельского хозяйства и регионального развития. Додон отметил, что к этому кандидату у него есть вопросы "в области неподкупности".

Додон ранее дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством под руководством Филипа. Из-за этого Додона временно отстраняли от подписания документа — в октябре 2017 и январе 2018 года. Указы о назначении новых министров оба раза были подписаны спикером парламента Андрианом Канду.