Киев намерен выслать венгерского консула за выдачу паспортов украинцам

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Украина намерена выслать консула Венгрии за выдачу венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатье, заявил глава МИД Павел Климкин.

По словам министра, в ведомстве знали о выдаче паспортов, но не могли представить доказательства.

​"Но видео — это уже доказательство, молчать нельзя – нужно реагировать. Как мы отреагируем, я понимаю – этот консул поедет куда-то в Будапешт, в другой венгерский город, но он, на самом деле, винтик в этой всей дипломатической конструкции", — заявил глава МИД в Twitter.

Ранее информагентство "Укринформ" опубликовало видео якобы выдачи паспортов украинцам в венгерском консульстве в городе Берегово.

Більше України в кожен куточок Закарпаття! pic.twitter.com/yCjR01dxLV — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 сентября 2018 г.

Ранее посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень заявлял, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. МИД Украины считает, что посол такими заявлениями превышает полномочия. Украинский МИД заявляет, что Венгрия выдала в Закарпатской области более ста тысяч паспортов.

При этом украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем, законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату". Также в законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.