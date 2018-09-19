Люксембург предостерег Британию от выхода из ЕС без сделки о Brexit

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости, Мария Князева. Отсутствие договоренности об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза может обернуться катастрофой для страны, сказал премьер Люксембурга Ксавье Беттель перед началом неформального саммита лидеров ЕС в Зальцбурге.

"Отсутствие сделки — это плохо. Это катастрофа для Соединенного Королевства и плохо для Европы", — сказал он.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения.