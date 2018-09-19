Трамп продлил санкции, введенные после терактов 11 сентября

ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции, введенные после 11 сентября 2001 года.

Как отмечается в письме главы государства руководителям обеих палат конгресса, по-прежнему сохраняется "экстраординарная и чрезвычайная угроза для национальной безопасности, внешней политики и экономики США".

"По этой причине я принял решение, что необходимо продлить на один год чрезвычайное положение (санкции – ред.), объявленное в указе 13224 в отношении лиц, которые совершают, угрожают совершить или поддерживают терроризм", — говорится в письме, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Теракты 11 сентября 2001 года стали самыми масштабными в истории США: террористы захватили несколько пассажирских самолетов и направили их в небоскребы в Нью-Йорке и в здание Пентагона, один самолет упал в Пенсильвании. В результате погибли более трех тысяч человек.