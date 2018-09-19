В США число жертв шторма "Флоренс" возросло до 37 человек

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Число жертв шторма "Флоренс" в Северной и Южной Каролине увеличилось до 37 человек, сообщает издание USA Today.

Ранее сообщалось, что в результате стихии погибли 32 человека, среди них двое младенцев.

Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу и сразу же стал ослабевать, сейчас его статус понижен до шторма. Опасность от ветра значительно снизилась — он не превышает 75 километров в час. Однако по-прежнему сохраняется угроза сильных наводнений, поскольку шторм принес огромное количество осадков и почти прекратил движение с выходом на сушу.

Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света. Около 523 тысяч домов и предприятий остаются без электричества.