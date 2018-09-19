Итальянский суд оправдал бывшего главу Eni по делу о коррупции

РИМ, 19 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Суд итальянского Милана оправдал бывшего главу нефтегазовой группы Eni и нынешнего президента футбольного клуба "Милан" Паоло Скарони по делу о даче многомиллионных взяток должностным лицам и политикам в Алжире, сообщает газета la Repubblica.

Кроме Скарони, суд освободил от ответственности менеджера Eni Антонио Веллу.

Ранее сообщалось, что вместе со Скарони на скамье подсудимых находятся еще семь человек. Прокуратура требовала приговорить бывшего главу Eni к шести годам и четырем месяцам заключения, а Веллу — к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы.

При этом миланские судьи вынесли обвинительные приговоры в отношении бывшего руководства инжиниринговой компании Saipem, входящей в группу Eni. Ее бывший президент, финансовый директор, глава представительства в Алжире и другие фигуранты процесса из Алжира получили от четырех до пяти с половиной лет заключения.

Сама компания приговорена к штрафу в 400 тысяч евро и конфискации 197 миллионов евро, которые, как считает следствие, Saipem выплатила алжирским политикам в виде взяток для заключения с правительством страны семи контрактов на 8 миллиардов евро.

Eni поприветствовала решение суда в среду. "Судебное решение воспроизводит предыдущий оправдательный приговор предварительного судебного разбирательства в суде Милана в 2015 году, что подтверждает, что компания и ее руководство не были вовлечены во вменяемую им незаконную деятельность", — сообщила итальянская компания.

Расследование других коррупционных дел, связанных с возможной дачей многомиллионных взяток руководством Eni в Нигерии и Казахстане, продолжается.