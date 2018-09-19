Грызлов заявил о позитивных сдвигах в урегулировании ситуации в Донбассе

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В урегулировании ситуации в Донбассе есть позитивные сдвиги, заявил представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов по итогам ее заседания в среду.

"Отмечу ряд позитивных моментов. Контактная группа заслушала отчет координатора гуманитарной подгруппы посла Тони Фриша о поездке в ЛНР. Он дал в целом положительную оценку условиям содержания удерживаемых лиц и гуманитарной обстановке в республике. Координатор экономической подгруппы посол (Пэр) Фишер отметил, что ситуация с подачей питьевой воды в республики Донбасса качественно изменилась в лучшую сторону", — рассказал Грызлов журналистам.