Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (188)

Вид на монумент при въезде в cтаВид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фотоницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаВид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фотоницу Луганскую. Архивное фото

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Разведение сил в Донбассе в районе Станицы Луганской сорвано вооруженными силами Украины, заявил представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялось. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.

"Вновь со стороны ВСУ, сорвано разведение сил в районе Станицы Луганской, причем никаких оснований для откладывания разведения сил не было. Это подтверждают данные СММ ОБСЕ", — заявил Грызлов журналистам.

Он отметил, что "главным условием для достижения полной тишины на линии соприкосновения является разведение сил по всей ее протяженности".