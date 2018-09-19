ДНР предложила внести в режим перемирия в Донбассе запрет на диверсии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Предствители самопровозглашенной ДНР представили в среду на заседании контактной группы по Донбассу пакет дополнительных мер в соглашение о режиме прекращения огня, он включает в себя запрет на диверсионную деятельность, заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов.
"Сегодня на заседании Контактной группы обсуждался пакет дополнительных мер в соглашение о режиме прекращения огня. Эти меры, включающие в себя запрет на какую-либо диверсионную деятельность, были подготовлены подгруппой по безопасности по инициативе ДНР после теракта 31 августа, в результате которого погиб Александр Захарченко (глава ДНР — ред.)", — сообщил Грызлов журналистам.
Сроков, когда будут внесены такие дополнения, Грызлов не назвал.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.