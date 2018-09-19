ДНР предложила внести в режим перемирия в Донбассе запрет на диверсии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Предствители самопровозглашенной ДНР представили в среду на заседании контактной группы по Донбассу пакет дополнительных мер в соглашение о режиме прекращения огня, он включает в себя запрет на диверсионную деятельность, заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

Ранее власти ДНР призвали дополнить соглашение о "школьном" перемирии в Донбассе мерой контроля в виде запрета диверсий и терактов.

"Сегодня на заседании Контактной группы обсуждался пакет дополнительных мер в соглашение о режиме прекращения огня. Эти меры, включающие в себя запрет на какую-либо диверсионную деятельность, были подготовлены подгруппой по безопасности по инициативе ДНР после теракта 31 августа, в результате которого погиб Александр Захарченко (глава ДНР — ред.)", — сообщил Грызлов журналистам.

Сроков, когда будут внесены такие дополнения, Грызлов не назвал.

Глава ДНР Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.