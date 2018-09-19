МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Москва рассчитывает, что все заинтересованные страны приложат усилия для скорейшего решения ядерной и других проблем Корейского полуострова, сообщило министерство иностранных дел России в комментарии к межкорейскому саммиту в Пхеньяне.

"Рассчитываем, что все заинтересованные государства будут прилагать усилия, направленные на скорейшее комплексное решение ядерной и других проблем Корейского полуострова политико-дипломатическими средствами", — говорится в заявлении ведомства.

Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам было подписано совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.