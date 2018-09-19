МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Москва призывает Вашингтон в ответ на обязательства КНДР демонтировать полигон в Тончанни и закрыть ядерные объекты в Ёнбёне предпринять встречные конструктивные шаги, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Призываем Вашингтон в ответ на зафиксированные в Пхеньянской декларации обязательства КНДР по демонтажу ракетного полигона в Тончанни и закрытию ядерных объектов в Ёнбёне предпринять встречные конструктивные шаги в соответствии с Совместным заявлением лидеров США и КНДР от 12 июня сего года", — сказано в комментарии, опубликованном на айте ведомства в среду.

Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча корейских лидеров Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам было подписано совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

Согласно тексту совместного заявления, КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Ёнбёне. Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.