Россия приветствовала договоренности лидеров КНДР и Южной Кореи

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Москва приветствует договоренности, достигнутые в ходе переговоров лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в Пхеньяне, сообщило министерство иностранных дел России.

"Приветствуем договоренности, достигнутые в ходе переговоров лидеров Севера и Юга Кореи в Пхеньяне 18-20 сентября. В принятой по итогам межкорейского саммита Пхеньянской совместной декларации стороны подтвердили стремление к превращению Корейского полуострова в зону мира и условились наращивать сотрудничество в политической, военной, экономической и гуманитарной сферах", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте ведомства в среду.

Министерство отмечает, что решения, принятые на саммите, лежат в русле разработанной Россией совместно с Китаем "дорожной карты" корейского урегулирования.

Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам было подписано совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.