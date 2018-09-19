Учения "Восток" подтвердили агрессивный характер России, считают в Британии

ЛОНДОН, 19 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Характер российских учений "Восток-2018" подтверждает оценку Британией России как агрессивной страны, наращивающей военный потенциал, заявил замглавы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад.
"Все страны имеют право на проведение учений вооруженных сил, однако важно, чтобы это делалось в прозрачной и предсказуемой манере. (Учения) "Восток" демонстрируют намерение России провести учения по сценарию масштабного конфликта. Это укладывается в картину, которую мы наблюдали в последнее время: более агрессивная Россия, существенно наращивающая военный потенциал и расширяющая военное присутствие. Британия и союзники пристально наблюдают за учениями", — говорится в полученном РИА Новости письме Ахмада в ответ на парламентский запрос в МИД.
Член палаты лордов, консерватор Майкл Анкрам попросил правительство дать оценку российско-китайским учениям и рассказать о том, какое влияние они оказали на "интересы Запада".
Ранее в Минобороны РФ отмечали, что учения "Восток-2018" не направлены против НАТО. А президент РФ Владимир Путин в ходе учений заявил, что Россия является миролюбивым государством, у неё нет агрессивных планов.