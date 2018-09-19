Учения "Восток" подтвердили агрессивный характер России, считают в Британии

ЛОНДОН, 19 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Характер российских учений "Восток-2018" подтверждает оценку Британией России как агрессивной страны, наращивающей военный потенциал, заявил замглавы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад.

Масштабные маневры "Восток-2018" проходили с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Они стали крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекли почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах приняли участие подразделения из Китая и Монголии.

"Все страны имеют право на проведение учений вооруженных сил, однако важно, чтобы это делалось в прозрачной и предсказуемой манере. (Учения) "Восток" демонстрируют намерение России провести учения по сценарию масштабного конфликта. Это укладывается в картину, которую мы наблюдали в последнее время: более агрессивная Россия, существенно наращивающая военный потенциал и расширяющая военное присутствие. Британия и союзники пристально наблюдают за учениями", — говорится в полученном РИА Новости письме Ахмада в ответ на парламентский запрос в МИД.

Член палаты лордов, консерватор Майкл Анкрам попросил правительство дать оценку российско-китайским учениям и рассказать о том, какое влияние они оказали на "интересы Запада".

Ранее в Минобороны РФ отмечали, что учения "Восток-2018" не направлены против НАТО. А президент РФ Владимир Путин в ходе учений заявил, что Россия является миролюбивым государством, у неё нет агрессивных планов.