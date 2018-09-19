КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин намерен потребовать от властей Венгрии разъяснений по информации о выдаче венгерских паспортов украинцам в Берегово на западе Украины.

Украинское информагентство "Укринформ" со ссылкой на источники в среду сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией.

"В Нью-Йорке на ГА ООН буду встречаться с венгерским министром. Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее", — написал украинский министр в Twitter.

Ранее посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень заявлял, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. МИД Украины считает, что посол такими заявлениями превышает свои полномочия. Украинский МИД насчитал, что Венгрия выдала в Закарпатской области более 100 тысяч паспортов.

Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем, законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату". Также в украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.