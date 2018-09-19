Кабмин Украины поддержал введение санкций против 35 российских издательств

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Кабинет министров Украины поддержал введение санкций в отношении 35 российских издательств, которые якобы распространяют продукцию антиукраинского содержания, сообщила в среду пресс-служба украинского правительства.

"Правительство утвердило предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к российским издательствам, которые продуцируют и распространяют продукцию антиукраинского содержания… По состоянию на 15 августа, в перечень внесены 167 изданий, выпущенных 35 российскими издательствами", — говорится в сообщении.

Кабмин направит предложения в Совет национальной безопасности и обороны Украины для утверждения санкций.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

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