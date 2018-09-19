Россия сожалеет из-за попыток США контролировать СБ ООН в ситуации с КНДР

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Москва сожалеет, что США в вопросе санкций в отношении Пхеньяна активизировали попытки поставить под контроль СБ ООН и его Комитет по КНДР, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Ранее постпред США Никки Хейли обвинила Россию в нарушении санкций ООН, в том числе в поставке КНДР нефтепродуктов с помощью танкеров. В МИД РФ напомнили, что "она в очередной раз сетовала на то, что Россия "не позволила" санкционному Комитету 1718 по КНДР запретить поставки в эту страну до конца 2018 года нефтепродуктов, чего так добиваются американцы, ссылаясь на свои произвольные оценки объемов якобы имевшего место контрабандного ввоза данной продукции в КНДР".

"Вызывает глубокое сожаление, что в период своего сентябрьского председательства в СБ ООН американцы активизировали попытки поставить под свой контроль как сам Совет, так и его вспомогательные органы, включая Комитет 1718", — сказано в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Эта опасная тенденция отражает общий курс США на слом норм межгосударственного общения в целях выстраивания такой "основывающейся на правилах" международной системы, в которой эти самые "правила" определяет только Вашингтон", — отметили в МИД РФ.

Как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, по Никки Хейли, Российская Федерация "по всем направлениям работает на подрыв режима санкций".

"Даже наша поддержка планов Пхеньяна и Сеула по стыковке железных дорог на Корейском полуострове преподносится как попытка России получить доступ к незамерзающим южнокорейским портам – разумеется, "в нарушение" санкционных резолюций СБ ООН", — сказано в комментарии.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, санкции распространяются не только на экспорт и импорт с Северной Кореей, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.