В Польше заявили, что не добивались санкций против "Северного потока — 2"

ВАРШАВА, 19 сен – РИА Новости. Польша никогда не добивалась от США санкций против газопровода "Северный поток–2", заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский на пресс-конференции в среду.

"Польша никогда не добивалась от США наложения санкций", — сказал Щерский.

"Польша только представляла США аргументы о том, что газопровод представляет угрозу энергетической безопасности Европы", — пояснил он. "Какие выводы США сделают из наших аргументов – это суверенное решение США", — заключил глава канцелярии.

Принятый в 2017 году закон дает президенту США право налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллиона единовременно. Также в законе отдельно прописано, что Штаты продолжат противодействовать строительству "Северного потока-2". Вместе с тем, во вторник президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии планов вводить санкции против компаний-участниц проекта. Министр энергетики США Рик Перри ранее говорил, что Штаты планируют ввести допсанкции против энергосектора России, а также против "Северного потока-2". Он отметил, что это связано, в том числе, с вопросом транзита российского газа через Украину.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства.