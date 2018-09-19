ВАРШАВА, 19 сен – РИА Новости. Польша никогда не добивалась от США санкций против газопровода "Северный поток–2", заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский на пресс-конференции в среду.
"Польша только представляла США аргументы о том, что газопровод представляет угрозу энергетической безопасности Европы", — пояснил он. "Какие выводы США сделают из наших аргументов – это суверенное решение США", — заключил глава канцелярии.
Принятый в 2017 году закон дает президенту США право налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллиона единовременно. Также в законе отдельно прописано, что Штаты продолжат противодействовать строительству "Северного потока-2". Вместе с тем, во вторник президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии планов вводить санкции против компаний-участниц проекта. Министр энергетики США Рик Перри ранее говорил, что Штаты планируют ввести допсанкции против энергосектора России, а также против "Северного потока-2". Он отметил, что это связано, в том числе, с вопросом транзита российского газа через Украину.
Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства.