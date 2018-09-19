Политолог видит связь между запретом русского языка и выборами на Украине

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Запрет на использование русского языка в публичных местах во Львовской области направлен на "заигрывание" с избирателями в связи с предстоящими в 2019 году выборами на Украине, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Ранее Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением. Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю Украину. В частности, они хотят обратиться к коллегам из Верховной рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке.

"Это решение, как и аналогичные, принято из-за выборов. Каждый местный совет вместо того, чтобы ремонтировать дороги и заниматься чем-то другим полезным, кормит жителей своих областей темой языка, патриотизмом и всем остальным. Это попытка спекулировать общественным мнением, заигрывать с электоратом", — заявил Бортник РИА Новости в среду.

Эксперт отметил, что и ряд других местных советов может принять аналогичные решения в связи с грядущими выборами.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>