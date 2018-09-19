В ОБСЕ призвали открыть новые пункты пропуска в Донбассе

ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг призвал открыть новые пункты пропуска через линию соприкосновения в Донбассе.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.

"Мы также призываем стороны открыть больше пунктов пропуска, потому что возможно это сделать в Счастье, Золотом, Первомайске, Попасной. Там нет никаких технических преград, чтобы открыть данные пункты пропуска", — сказал Хуг на брифинге в Луганске.