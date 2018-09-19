В парламенте Грузии распадается фракция "Патриотов"

ТБИЛИСИ, 19 сен – РИА Новости. Депутат парламента Грузии Нато Чхеидзе решила покинуть оппозиционную партию "Альянс патриотов Грузии", что влечет за собой распад парламентской фракции "Патриоты Грузии"; Чхеидзе пояснила, что обиделась на то, что фракция не отреагировала, в том числе, на легализацию в стране марихуаны.

Партия "Альянс патриотов" получила 5,01% голосов на парламентских выборах 2016 года и смогла попасть в парламент с 6 депутатами, создав фракцию "Патриоты Грузии". Представители "Альянса патриотов Грузии" за последние годы несколько раз ездили в Москву и проводили встречи с депутатами госдумы РФ. Они выступали за начало прямого диалога с Россией и требовали от властей Грузии официального статуса в переговорах.

Чхеидзе пояснила во время выступления в парламенте, что обиделась на своих однопартийцев за то, что они никак не отреагировали на проходящие в стране процессы, среди них вопросы легализации марихуаны, идея ее культивации, а так же проблемы с телекомпанией "Иберия", которая оказалась под угрозой закрытия после того, как власти арестовали счета ее основателя и главного спонсора. Чхеидзе является одним из основателей данной телекомпании.

"Я надеюсь, что в парламенте Грузии найдется депутат, который займет мое место и спасет фракцию от распада. А я буду продолжать работу в ранге независимого депутата", — заявила она.