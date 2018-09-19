КАИР, 19 сен — РИА Новости. Экс-кандидата на пост президента Египта, политического деятеля и адвоката Халеда Али в среду каирский суд приговорил к трем месяцам лишения свободы условно по обвинению в публичном совершении непристойных действий, сообщает портал издания "Масрави".

По данным египетской прокуратуры, Халед Али себя непристойно вел в ходе акции протеста, прошедшей в 2017 году, на которой демонстранты требовали отменить решение о передаче Саудовской Аравии египетских островов Тиран и Санафир в Красном море.

Политика обвинили в попытке дестабилизировать ситуацию и в подстрекательстве против правящего режима.

Халед Али в начале этого года объявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны. Однако позже политик заявил об отказе баллотироваться "в связи с преследованием его сторонников со стороны властей".

Халид Али — основатель и глава египетской партии "Эль-Иш ва эль-Хуррия" ("Хлеб и свобода"). Ему 46 лет. В Египте он известен как правозащитник и кандидат на президентских выборах 2012 года.