В Госдуме прокомментировали запрет русского языка во Львовской области

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Депутаты Львовской области, запретив публичное использование "русскоязычного культурного продукта", показали "дулю" всей внутренней политике президента Украины Петра Порошенко, заявил РИА Новости депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек (ЕР).

Ранее телеканал ZIK сообщил, что Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе.

"Депутаты Львовской области показали "дулю" всей внутренней политике Петра Порошенко. Заявления официального Киева о якобы равенстве всех национальностей, живущих в Украине, это пыль в глаза. Ещё в 90-х львовские националисты диктовали условия украинской власти. В итоге это привело к отделению Крыма и гражданской войне в Донбассе", — сказал Бальбек.

При этом политик подчеркнул, что Запад "закрывает глаза и поджимает хвост, когда вопрос касается нарушения прав русскоязычного населения". "К сожалению, стоит признать, что весь внешний и внутренний политический курс Украины проводится под лозунгом "нацизму быть", — заключил он.