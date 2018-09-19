Французские ученые открыли причину смерти Караваджо, пишут СМИ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Французские ученые обнаружили, что причиной смерти знаменитого итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо стал золотистый стафилококк, передает агентство Франс Пресс.
Как сообщает агентство, пролить свет на эту тайну помог средиземноморский клинический инфекционный институт Марселя (IHU).
"Благодаря сотрудничеству с итальянскими антропологами и микробиологом Джузеппе Корнальей команда IHU получила несколько зубов, извлеченных из скелета Караваджо. Убийца был идентифицирован: золотистый стафилококк ", — цитирует агентство заявление института.
Ученые и ранее пытались найти объяснение загадочной смерти Караваджо. Например, в 2010 году исследователи, проанализировав останки художника, обнаружили в костях высокое содержание свинца – металла, который раньше использовался в масляных красках. Отмечалось, что свинец сам по себе убить художника не мог, но мог вызвать паранойю и буйство.