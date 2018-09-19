Французские ученые открыли причину смерти Караваджо, пишут СМИ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Французские ученые обнаружили, что причиной смерти знаменитого итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо стал золотистый стафилококк, передает агентство Франс Пресс.

Караваджо умер в 1610 году в возрасте 38 лет на пути из Неаполя в Тоскану. Его смерть оставалась загадкой почти четыре века: одни говорили, что его настигли наемные убийцы, другие называли причиной смерти болотную лихорадку.

Как сообщает агентство, пролить свет на эту тайну помог средиземноморский клинический инфекционный институт Марселя (IHU).

"Благодаря сотрудничеству с итальянскими антропологами и микробиологом Джузеппе Корнальей команда IHU получила несколько зубов, извлеченных из скелета Караваджо. Убийца был идентифицирован: золотистый стафилококк ", — цитирует агентство заявление института.

Следовательно, художник умер от сепсиса после ранения, которое он получил в драке, заключают ученые. Институт опубликует результаты исследования этой осенью в медицинском журнале Lancet.

Ученые и ранее пытались найти объяснение загадочной смерти Караваджо. Например, в 2010 году исследователи, проанализировав останки художника, обнаружили в костях высокое содержание свинца – металла, который раньше использовался в масляных красках. Отмечалось, что свинец сам по себе убить художника не мог, но мог вызвать паранойю и буйство.