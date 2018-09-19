Суд в Ираке приговорил к казни одного из заместителей главаря ИГ* Багдади

БАГДАД, 19 сен — РИА Новости. Уголовный суд района эль-Карх в Багдаде в среду вынес смертный приговор одному из заместителей главаря запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство*" Абу Бакра аль-Багдади, сообщается в заявлении представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара.

"Уголовный суд (района — ред.) эль-Карх закончил рассматривать дела обвиняемого террориста Исмаила аль-Айсави", — говорится в заявлении. Согласно документу, уголовный суд эль-Карха приговорил обвиняемого к смертной казни через повешение по статье о терроризме.

Как сообщается в заявлении, обвиняемый сбежал в Сирию, потом — в Турцию, после чего был задержан благодаря усилиям разведки и координации с Турцией.

По словам Биркадара, аль-Айсави занимал различные должности в группировке. В частности, он работал в комитете по фетвам и был ответственным за составление учебных планов для группировки.

Сообщения о возможной ликвидации аль-Багдади неоднократно поступали в последние годы, но окончательно подтверждены не были.

ИГ* захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.

*Террористическая организация, запрещенная в России