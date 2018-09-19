Суд в Ираке приговорил к казни одного из заместителей главаря ИГ* Багдади

БАГДАД, 19 сен — РИА Новости. Уголовный суд района эль-Карх в Багдаде в среду вынес смертный приговор одному из заместителей главаря запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство*" Абу Бакра аль-Багдади, сообщается в заявлении представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара.
Как сообщается в заявлении, обвиняемый сбежал в Сирию, потом — в Турцию, после чего был задержан благодаря усилиям разведки и координации с Турцией.
По словам Биркадара, аль-Айсави занимал различные должности в группировке. В частности, он работал в комитете по фетвам и был ответственным за составление учебных планов для группировки.
ИГ* захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.
*Террористическая организация, запрещенная в России