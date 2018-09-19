Онищенко предложил львовским депутатам запретить думать на русском

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию Геннадий Онищенко предложил Львовским депутатам запретить не только публично использовать "русскоязычный культурный продукт", но и думать на русском языке.
"Вместо того чтобы заниматься экономикой, созданием условий для работы и жизни людей, они изгаляются. Я посоветую им еще запретить думать на русском, потому что такая опасность же существует", — сказал РИА Новости Онищенко.
Парламентарий отметил, что подобные запреты были и в Прибалтике, а их цель состоит в том, чтобы "отрабатывать свою пайку перед спецслужбами и Госдепом".