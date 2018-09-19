Глава Евросовета хотел бы завершения переговоров по Brexit нынешней осенью

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск хотел бы завершения переговоров по условиям отделения Великобритании от Евросоюза нынешней осенью, об этом он сказал перед неформальным саммитом лидеров стран ЕС в Зальцбурге.

Евросоюзу и Великобритании необходимо договориться об условиях "развода" существенно раньше конца текущего года, чтобы эти договоренности успели пройти необходимую ратификацию в ЕС и стране от 29 марта — выхода Британии из ЕС. Об этом говорил в конце августа главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. Он отмечал, что это может быть и не октябрь, о котором говорилось ранее, но начало ноября.

"По таким темам, как ирландский вопрос или структура экономического сотрудничества, предложения Великобритании должны будут быть переработаны и еще обсуждены", — сказал он.

Туск отметил, что времени остается все меньше.

"Поэтому каждый оставшийся день мы должны использовать для переговоров. Я бы хотел завершить их этой осенью", — заявил глава Евросовета.

Ранее Туск перед неформальным саммитом лидеров ЕС в Зальцбурге 19-20 сентября признал, что возможно отсутствие договоренности об условиях отделения Великобритании от Евросоюза.

Еврокомиссия еще в конце июля призывала страны Евросоюза подготовиться на случай, если законодательство и соглашения ЕС перестанут применяться к и в Великобритании уже с конца марта следующего года. ЕК дала ряд сценариев.

Первый сценарий — это заключение и ратификация соглашения об условиях "развода" до 30 марта 2019 года и, следовательно, завершение применения законодательства ЕС и его соглашений к Британии лишь по окончании ранее оговоренного переходного периода в 21 месяц, то есть, с 1 января 2021 года.

Второй вариант — это отсутствие соглашения о "разводе" или его полной ратификации всеми сторонами к концу марта следующего года, что приведёт к отсутствию переходного периода, следовательно, законодательство ЕС перестанет переменяться к и в Соединенном королевстве с 30 марта 2019 года.