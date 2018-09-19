Глава Евросовета хотел бы завершения переговоров по Brexit нынешней осенью

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск хотел бы завершения переговоров по условиям отделения Великобритании от Евросоюза нынешней осенью, об этом он сказал перед неформальным саммитом лидеров стран ЕС в Зальцбурге.
"По таким темам, как ирландский вопрос или структура экономического сотрудничества, предложения Великобритании должны будут быть переработаны и еще обсуждены", — сказал он.
Туск отметил, что времени остается все меньше.
Ранее Туск перед неформальным саммитом лидеров ЕС в Зальцбурге 19-20 сентября признал, что возможно отсутствие договоренности об условиях отделения Великобритании от Евросоюза.
Еврокомиссия еще в конце июля призывала страны Евросоюза подготовиться на случай, если законодательство и соглашения ЕС перестанут применяться к и в Великобритании уже с конца марта следующего года. ЕК дала ряд сценариев.
Второй вариант — это отсутствие соглашения о "разводе" или его полной ратификации всеми сторонами к концу марта следующего года, что приведёт к отсутствию переходного периода, следовательно, законодательство ЕС перестанет переменяться к и в Соединенном королевстве с 30 марта 2019 года.