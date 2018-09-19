Испанские пенсионеры попытались снести полицейские кордоны у парламента

МАДРИД, 19 сен — РИА Новости. Испанские пенсионеры провели в среду акцию протеста в Мадриде с требованием увеличения пенсий, они попытались снести металлические заграждения, выставленные полицией у здания конгресса.

В акции, организованной общественной организацией "Государственный организационный комитет пенсионеров", приняли участие несколько сотен человек.

Предыдущее правительство правой Народной партии повысило пенсии в 2018 на 0,25% — это минимальный уровень повышения, предусмотренный законом. Такое минимальное повышение произошло четвертый год подряд. Пенсионеры требуют от нового правительства социалистов привязать размер пенсий к индексу потребительских цен.

Полиция выставила у здания конгресса депутатов барьеры, которые и попытались снести митингующие.

"Больше пенсий, меньше полиции", "Мы не террористы, а пенсионеры", — скандировали собравшиеся. На их плакатах было написано "Пенсия — мое право" и "Достойные пенсии сейчас".

К протестующим вышли некоторые депутаты от левой партии Podemos. "Мы были вынуждены встать между ними и полицией. Прогрессивное правительство, которое мы поддерживаем, должно проводить достойную политику в отношении людей, которые всю жизнь работали", — заявил лидер партии Пабло Иглесиас.

Массовые протесты пенсионеров в Испании с требованием повысить пенсии проходили в стране в марте.

Средняя пенсия в Испании в конце прошлого года составляла 926 евро в месяц. Самый минимальный размер пенсии после 65 лет в Испании в 2018 году составляет 623 евро, для пенсионеров младше 65 лет — 580 евро. Возраст выхода на пенсию — 65 лет, однако он начал постепенно увеличиваться с 2013 года, к 2027 году он достигнет 67 лет.