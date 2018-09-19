На Британские острова обрушился шторм Али

ЛОНДОН, 19 сен – РИА Новости, Мария Табак. Десятки тысяч домов остались без света, один человек погиб в результате обрушившегося на Британские острова шторма Али, сообщают спасательные службы различных регионов.

Spotted on the R336 heading west 😉 #StormAli galway pic.twitter.com/stHcYZKFqN — Tomás Ó Neachtain (@tom_tumb) 19 сентября 2018 г.

​

В Северной Ирландии, согласно заявлению энергетической компании NIE Networks, без света остались 65 тысяч домов, в 24 тысячах энергоснабжение уже удалось восстановить. Перебои с транспортом, отмены поездов и автобусов также стали результатом непогоды.

В нескольких небольших шотландских городках полиция сообщила об инцидентах. На значительной территории региона наблюдаются перебои в транспортном сообщении, оператор круизов Oceania Cruises сообщила о том, что один из принадлежащих ей кораблей штормом отнесло в море, все пассажиры были эвакуированы.

Из Северной Ирландии, Шотландии и с севера Англии поступают сообщения о поваленных деревьях и даже подъемных кранах.

Первой жертвой непогоды стала женщина, находившаяся внутри автофургона, который из-за сильного ветра упал со скалы в Ирландии.

Власти Ирландии и региональные британские власти призывают население соблюдать максимальную осторожность и в особенности не подвергать опасности свои жизни ради фотографий и "селфи".

В Лондоне в среду теплая и солнечная погода, которую портят, однако, сильнейший ветер и периодически накрапывающий дождь.