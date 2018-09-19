Оппозиция на Украине обжалует закон об увеличении числа членов ЦИК

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" обжалует в Конституционном суде закон об увеличении числа членов Центральной избирательной комиссии, заявил депутат от оппозиционной партии Михаил Папиев.

Рада накануне приняла закон об увеличении состава ЦИК. Депутаты от оппозиции раскритиковали принятие этого документа, так как, по их мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Оппозиционеры внесли постановление об отмене этого закона, однако Рада отказалась отменить закон. Согласно процедуре, спикер парламента не мог передать президенту закон на подписание, пока Рада не рассмотрит это постановление.

"Ввиду самой процедуры принятия и содержания закона… "Оппозиционный блок" будет обращаться в Конституционный суд о признании его неконституционным, в том числе по поводу нарушения процедурных вопросов при его принятии", — приводит слова Папиева пресс-служба партии.

У 13 из 15 членов ЦИК 1 июня 2014 года истек срок полномочий, однако они продолжают выполнять свои обязанности. По закону, срок полномочий которых составляет семь лет. Члены комиссии назначаются и увольняются Верховной радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте.

Рада на протяжении полугода откладывала назначение нового состава ЦИК из-за отсутствия политического консенсуса. Ряд оппозиционных фракций выступил против рассмотрения этого вопроса, поскольку их депутаты не представлены в новом составе комиссии, предложенном президентом. Они также обвиняли президента Украины Петра Порошенко в желании "взять под контроль Центризбирком" в преддверии выборов.