На Трафальгарской площади в Лондоне появился читающий стихи красный лев

ЛОНДОН, 19 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Огненно-красный лев, читающий стихи, пополнил в ночь на четверг главную архитектурную композицию лондонской Трафальгарской площади в рамках проходящего в британской столице ежегодного фестиваля дизайна.

© РИА Новости / Владимир Песня Перейти в фотобанк Рука с поднятым большим пальцем украсила лондонскую Трафальгарскую площадь Новый лев находится у знаменитой колонны Нельсона, он того же размера, что и четыре бронзовых льва, стоящих уже более 150 лет у постамента.

"В этом году к семейству "живущих" на площади львов присоединился еще один — красный флуоресцентный. Он не хранит молчания, он рычит и произносит те слова, которые может выбрать любой. В ответ на выбранное прохожим слово лев произносит в ответ строчку из поэтического произведения XIX века — века, в котором были созданы находящиеся на площади львы", — рассказала РИА Новости одна из волонтеров фестиваля.

С наступлением темноты слова стихов проецируются на колонну, днем появляются только на экране в пасти льва и звучат из установленных рядом громкоговорителей.

Le lion Google sur Trafalgar Square affichera un poème crowdsourcé https://t.co/mEzfdfwqBX pic.twitter.com/MEbW2HSlCl — Serge Akaeren (@Akaeserge) 19 сентября 2018 г.

Интерактивная скульптура создана британским художником и дизайнером Эсмеральдой Девлин, известной своими совместными работами для музея Виктории и Альберта и участием в подготовке церемонии открытия Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Композиция соединяет скульптуру и элементы искусственного интеллекта, выполненные некоммерческой компанией Google Arts and Culture. По заявлению авторов, лев "натренирован" реагировать на миллионы слов и искать соответствия в поэтических произведениях XIX века.

Авторы инсталляции приглашают всех туристов и жителей Лондона "покормить" льва, однако предупреждают, что питается он только словами. Инсталляция будет находиться на Трафальгарской площади до 23 сентября.