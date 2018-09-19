ЕС может согласиться на разграничение Косово, заявили в Белграде

БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. Евросоюз и конкретно Германия и Великобритания согласятся на разграничение между сербами и албанцами в Косово, если Белград и Приштина достигнут договоренности, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что нынешние границы на Западных Балканах должны оставаться неизменными.

"Великобритания и Германия продвигают позицию о неизменности границ, но если будет достигнут договор и если это станет единственным возможным решением, у меня нет сомнений, что оно будет принято. И добавлю, что и великий ЕС, который модерирует диалог, это примет", — цитирует агентство Танюг Дачича.

Косовский премьер и бывший полевой командир албанских отрядов Рамуш Харадинай заявил накануне, что обсуждение корректировки фактически существующих границ самопровозглашенной республики Косово ведет к дестабилизации и новой трагедии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.