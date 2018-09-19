Еврокомиссия предложила стратегию по укреплению связей Европы и Азии

БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предложила выстроить более тесные связи между Европой и Азией, говорится в сообщении ЕК.

ЕК и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини "приняли сегодня совместное заявление, в котором излагается видение Евросоюза новой и всеобъемлющей стратегии по улучшению связи между Европой и Азией", говорится в релизе.

Конкретные шаги ЕС могут быть направлены, исходя из сообщения, на создание транспортных связей, энергетических сетей, развитие устойчивых финансов с азиатским регионом. Более крепкие связи между Европой и Азией "за счёт транспортных связей, энергетических, человеческих и цифровых сетей укрепят устойчивость обществ и регионов, облегчит торговлю, будет продвигать основанный на правилах международный порядок", считает Еврокомиссия.

Эти предложения теперь поступят на обсуждение Европарламенту и Совету стран ЕС.