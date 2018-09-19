В минобороны Польши считают приемлемой стоимость создания "Форта Трампа"

ВАРШАВА, 19 сен – РИА Новости. Польские военные не считают заоблачной сумму в 2 миллиарда долларов для финансирования создания в стране постоянной базы армии США, заявил РИА Новости в среду представитель министерства национальной обороны страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов". Во вторник президент Польши Анджей Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump ("Форт Трамп"). До этого Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, Варшава готова понести для этого расходы порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

"Пока еще не дошло до закладывания этих средств в какой-либо бюджет, но сумма, которая озвучивается (около 2 миллиардов долларов – ред.) только на первый взгляд кажется гигантской", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что только в текущем году военный бюджет Польши запланирован на уровне около 41,5 миллиарда злотых (около 11 миллиардов долларов по текущему курсу). "Военный бюджет в размере 2% от ВВП рассчитывается в польских злотых и его значение в долларах очень сильно зависит от курса польской валюты, но меньше 10 миллиардов долларов эта сумма не будет", — сказал представитель МО. Он пояснил, что создание американской базы "является прямой инвестицией в безопасность, на что, собственно говоря, и выделяются деньги".

При этом он рассчитывает, что польские предприятия смогут принять участие в создании американской базы, а сама военная единица на территории Польши поможет "развитию региона, в котором она будет размещаться".

В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.