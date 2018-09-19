Полиция считает религиозную ненависть причиной наезда на людей в Лондоне

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Британская полиция указала на то, что рассматривает исламофобию как один из аспектов ДТП у мечети в Лондоне, говорится в заявлении, опубликованном на сайте городской полиции.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения автомобиля с пешеходами на северо-западе Лондона пострадали два человека. "Этот инцидент не рассматривается как террористический акт, однако аспект религиозной ненависти учитывается детективами как отягчающее обстоятельство", — заявила полиция.

Как сообщается, четыре пассажира автомобиля — трое мужчин и женщина — вступили в конфронтацию с группой посетителей центра мусульманской общины.

"Произошла словесная перепалка, и группа из автомобиля, предположительно, отпустила комментарии исламофобского характера", — говорится в заявлении.

Полиция отмечает, что пассажиры автомобиля были в нетрезвом состоянии и, предположительно, употребляли наркотики. Водитель сразу же покинул место происшествия, и в настоящее время разыскивается властями.