База США в Польше будет означать утрату части суверенитета, считают в сейме

ВАРШАВА, 19 сен – РИА Новости. Размещение в Польше военной базы США будет означать выброшенные деньги и утрату части суверенитета, заявил РИА Новости депутат сейма Польши Януш Саноцкий.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов".

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

"Это будет ошибкой – деньги выброшенные", – сказал Саноцкий.

При этом он уверен, что деньги на создание американской базы правительство может взять исключительно из "кармана поляков". "Из кармана поляков. Откуда правительство еще может взять эти деньги?" – сказал собеседник агентства.

"Это первая позиция, которую нужно вычеркнуть из бюджета, если она там появится", — заключил парламентарий.

При этом он считает, что размещение в его стране иностранных войск означает потерю части суверенитета. "Я противник присутствия в Польше иностранных войск. Когда в Польше находились советские войска, я тоже был против. Я считаю, что на территории суверенного государства не должно быть иностранных войск", — сказал Саноцкий.

"Разве только в какой-то чрезвычайной ситуации, если бы действительно существовала какая-то реальная угроза. А я реальной угрозы не вижу", — пояснил он.

"Для меня это похоже на какую-то паранойю. Потому, что с военной точки зрения одна военная база или одна дивизия – ничего не значит. А в политическом контексте это всегда означает отказ от части суверенитета. Я как польский патриот являюсь противником присутствия на территории Польши любых иностранных войск – американских, российских, китайских – любых", — добавил собеседник агентства.

В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.