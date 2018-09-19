Пушилин считает, что ситуация на переговорах в Минске пока не поменяется

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что ситуация на переговорах по Донбассу в Минске в обозримом будущем особо меняться не будет.

"Ситуация сейчас особо меняться не будет… Я не вижу перспектив в обозримом будущем, что ситуация будет меняться с позиции Украины", — сказал он во время общения с коллективом макеевского коксохимического завода, отвечая на вопрос рабочего о минских соглашениях.

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