В ЛНР считают, что ВСУ готовятся к переброске снайперов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (176)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Украинское командование готовится к переброске снайперов в Донбасс, заявил в среду официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Десантно-штурмовые войска ВС Украины получили 450 снайперских винтовок НАТОвского образца и сразу же на 37-ом общевойсковом полигоне прошла подготовка снайперских пар для воинских частей ВСУ", — заявил он в среду журналистам.

Он уточнил, что, по данным Народной милиции, после тренировок снайперы прибудут в районы операции Объединенных сил (ООС) в Донбасс. Марочко подчеркнул, что систематическое привлечение киевскими властями военных инструкторов НАТО осложняет процесс мирного урегулирования.

"Основное внимание… украинским командованием уделено подготовке снайперов, их работа является приоритетной в связи со "школьным перемирием", — сказал представитель оборонного ведомства республики.