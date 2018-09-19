Власти ДНР пока не планируют отменять комендантский час

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики не планируют вносить изменения в положение о комендантском часе на территории ДНР по причине сохраняющейся угрозы диверсий, заявил в среду журналистам временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.

Ранее в связи с ведением боевых действий в ДНР ввели комендантский час. Он действовал с 23.00 до 05.00 (совпадает с мск), исключение составляли церковные праздники, такие как Пасха и Рождество, новогодняя ночь и отдельные государственные праздники, в которые комендантский час мог быть отменен решением руководства республики.

"Что касается комендантского часа, тот уровень безопасности, который сейчас на территории Донецкой народной республики сохраняется, заставляет действовать исходя из того, что слишком много попыток недоброжелателей устраивать различного рода диверсии и вопрос касается не только первых лиц… Существует угроза и гражданскому населению… Нашим правоохранительным органам удается это предотвращать благодаря тому, что действует комендантский час. Сейчас какие-то изменения с нашей стороны нецелесообразны", — сказал Пушилин.

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