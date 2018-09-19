МВД прокомментировало "расследование" Bellingcat о Петрове и Боширове

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Из базы данных миграционной службы нельзя узнать, служит ли человек в ГРУ, заявил замглавы МВД Игорь Зубов, комментируя "расследование" агентства Bellingcat о "подозреваемых" в отравлении Скрипалей.
"Начнем с того, что в УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще", — отметил Зубов.
Он подчеркнул, что из базы данных миграционной службы "ничего подобного нельзя понять".
Дело Скрипалей
Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов, позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.